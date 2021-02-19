اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:56 م
طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9 طقس بارد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس الان

الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس اليوم فى القاهرة

حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية

امطار اليوم

امطار القاهرة

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار اليوم

طقس اليوم

طقس الاسكندرية

طقس القاهرة

طقس الان

طقس مصر

طقس الاربعاء

الطقس فى الجيزة

طقس الجيزة

أمطار اليوم

سقوط امطار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة