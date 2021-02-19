اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تعلن مشاركة 2626 محلاً تجارياً بالأوكازيون الشتوى حتى الآن

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:45 ص
التموين تعلن مشاركة 2626 محلاً تجارياً بالأوكازيون الشتوى حتى الآن الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد المحال المشاركة بالأوكازيون، حيث بلغ عدد المحال المشاركة بها 1131 محلا تجاريا تنوعت بين محال ملابس وأدوات منزلية.
 
وأضاف حسام الدين، أن الجيزة احتلت المرحلة الثانية بـ 413 محال تجاريا يليها الاسكندرية بعدد 226 محلا تجاريا، مشيرا إلى أن اجمالي المحال المشاركة في الاوكازيون حتي اليوم وصل الي 2626 محلا .
 
واشار مساعد وزير التموين الي  ان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة، موضحا ان نسب التخفيضات في الاوكازيون تتراوح ما بين الــ 15 % الي 20 % وصولا الي الــ 50 % في بعض السلع، وذلك وتنفيذا لتعليمات الدكتورعلي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة ما يتم عرضة في الاوكازيون من حيث الجودة والالتزام بالاسعار المعلنة بالاوكازيون، والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 315 محضر تنوعت بين "3 محاضر عدم اعلان، 309 محاضر اوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية ).
 
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين  بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
 

التموين

الاوكازيون الشتوى

عروض الاوكازيون الشتوى

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتحاد الغرف التجارية لـ مساء DMC: مد الأوكازيون الشتوى حتى نهاية مارس المقبل

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:25 ص

التموين: 2552 محلا يشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 290 عرضا وهميا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:15 م

التموين: 2066 محلا تشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 156 عرضا وهميا

الأحد، 14 فبراير 2021 08:12 م

شعبة الملابس الجاهزة: إقبال متوسط على الأوكازيون الشتوى والتخفيضات تصل 70٪

الأحد، 14 فبراير 2021 03:00 ص

التموين : 1889 محلا تشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 112 عرضا وهميا

السبت، 13 فبراير 2021 11:28 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة