اليوم السابع
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"التعليم" لمروجى الشائعات: كتاب "القيم واحترام الآخر" لا يلغى التربية الدينية

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:37 م
"التعليم" لمروجى الشائعات: كتاب "القيم واحترام الآخر" لا يلغى التربية الدينية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أننا في هذه الفترة في أمس الحاجة لترسيخ القيم وبناء الشخصية، مشيرا إلى أن هناك كتاب اسمه القيم واحترام الآخر، ويتضمن قيم سماوية، مشددا على أن ذلك الكتاب متاح، وكتاب التربية الدينية موجود أيضا، والهدف منها ترسيخ القيم التي يحتاجها المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc: "البعض تحدث عن كتاب القيم واحترام الآخر، وقال إنه مرتبط بإلغاء كتب التربية الدينية ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق وما تم تداوله من شائعات لا علاقة لها بالصحة".

وقال: "نستعد لأداء الامتحانات، وصدر كتاب دوري أن يقوم مدير المديرية والمحافظ بتنظيم عودة المعلمين استعدادا للامتحانات، مع مراعاة جائحة فيروس كورونا وهناك تعليمات تم إصدارها للمدارس خاصة بالامتحانات وعلى القائمين على الامتحانات الالتزام بها".


العليم

وزارة التربية والتعليم

القيم واحترام الاخر

التربية الدينية

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