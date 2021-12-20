حصاد الوزارات..الحكومة تنفى تأجيل امتحان منتصف العام تحسبا لزيادة إصابات كورونا

كتب ــ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا

السكة الحديد تقرر استبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر