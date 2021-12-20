اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:22 م
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حصاد الوزارات..الحكومة تنفى تأجيل امتحان منتصف العام تحسبا لزيادة إصابات كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الحكومة تنفى تأجيل امتحان منتصف العام تحسبا لزيادة إصابات كورونا فيروس كورونا
كتب ــ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا

السكة الحديد تقرر استبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر

وزير الكهرباء: استبدال مشروعات توليد الطاقة من الفحم بالهيدروجين الأخضر
 
البيئة: انبعاثات أفريقيا لا تتجاوز 4% من انبعاثات العالم ولكنها الأكثر تأثرا
 
الصحة تقدم نصائح للمواطنين لحمايتهم من المضاعفات الناتجة عن التقلبات الجوية
 
النقل تعلن تنفيذ أول 6 محطات للأتوبيسات الترددية المخطط تشغيلها على الدائرى
 
التضامن: توجيهات لحماية العمالة غير المنتظمة.. وتكلفة الدعم 6 مليارات جنيه
 
"القومية للأنفاق": خطة تطوير الخط الأول للمترو ستقلص زمن التقاطر لـ 2.5 دقيقة
 

 


حصاد الوزارات

اصابات كورونا

السكه الحديد

عربات تحيا مصر

وزاره الكهرباء

مشروعات توليد الطاقه

وزاره البيئه

انبعاثات افريقيا

التضامن

العماله غير المنتظمه

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