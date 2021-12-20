وزير الكهرباء: استبدال مشروعات توليد الطاقة من الفحم بالهيدروجين الأخضر

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المسؤلية شدد على أن مسألة توفير الكهرباء للمواطنين قضية أمن قومى، وتم وضع الخطة العاجلة فى عام 2015، ونجح القطاع فى توفير 4250 ميجا وات خلال عام نصف منها محطات كانت متوقفة قبل ذلك، إلى جانب نجاح الرئيس فى التعاقد مع شركة سيمنس العالمية فى إنشاء محطات كهرباء العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس بقدرات هائلة وصلت إلى 14 ألفا و400 ميجاوات.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية له، إلى أن قطاع الكهرباء نجح فى وضع استراتيجة قومية للطاقة المتجددة تهدف إلى الوصول إلى إنتاج 42% من الطاقات المتجددة من إجمالى إنتاجنا من الكهرباء، إلى جانب ذلك تم مناقشة جميع الاتجاهات لتنويع مزيج الطاقة فى مصر، وتم تحديث استراتيجية الطاقة المصرية وإلغاء فكرة إدخال الفحم فى إنتاج الكهرباء فى إطار خطة مصر للتنوع المناخى وتقليل انبعاثات الكربون لنواكب الاتجاه العالمى فى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وقمنا بإنشاء مجمع بنبان العالمى للطاقة الشمسية.

وأوضح الدكتور شاكر، أن قطاع الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على مؤسسات القطاع الخاص فى إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وأن من أهم مشروعات الطاقة المتجددة هو مجمع بنبان الشمسى بقدرة 1465 ميجاوات وتم تشغيلة بالكامل فى عام 2019، ووفر المشروع خلال مرحلة الانشاء 10 آلاف فرصة عمل، الى جانب ذلك لدينا 1635 ميجاوات من طاقة .

وتابع شاكر، أنه تم إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر ضمن مزيج الطاقة المصرى، وتم توقيع مذكرة تفاهم لوضع أسس إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية.

وقال شاكر، إنه فى مقدمة المشروعات القومية فى مجال إنتاج الكهرباء قمنا بتدشين محطة الضبعة للطاقة النووية، لإنتاج 4800 ميجاوات ، لافتا إلى أن منظومة الكهرباء تشمل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لكى يكون لدينا شبكة قومية قوية قادرة على تنفيذ مشروعات للربط الكهربائى مع دول الجوار وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، حتى أصبح لدينا شبكة نقل كهرباء قادرة على تنفيذ مشروعات الربط الدولى، ونجحنا فى إنشاء خط للرلط جنوبا مع السودان وقمنا بالتعاون مع الأشقاء فى السودان وحاليا نقوم بزيادة قدرات الكهرباء لتصل إلى أكثر من

300 ميجاوات خلال المرحلة القادمة، قائلا هدفنا الوصول الى شبكة عالمية للربط بين الدول، لذا نعمل على تدعيم خط الربط شرقا مع الاردن لزيادة قدرات الخط إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات، وشمال مع قبرص واليونان للربط مع قارة اوروبا.

وقال شاكر، إنه تم إنشاء 49 محطة محولات بقدرة 500 كيلوفولت، تستوعب 32 ألف ميجاوات حاليا، علاوة على إنشاء 6 مراكز تحكم اقليمة ومركز تحكم قومى فى العاصمة الادارية الجديدة بتكلفة 5 مليار 400 مليون جنيه، وتنفيذ 47 مركز تحكم ذكى لشبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 7 مليار يورو، وتم الانتهاء من التشغيل التجريبي لأول مركز تحكم فى شبكات التوزيع فى القاهرة الجديدة ويجرى حاليا تنفيذ 15 مركز.

و أوضح شاكر، أنه تم الانتهاء من تركيب 11 مليونا و700 ألف عداد مسبوق الدفع حتى نهاية سبتمبر الماضى، الى جانب تنفيذ المشروع التجريبى للعدادات الذكية، وشدد الوزير أن قطاع الكهرباء يهدف الى توطين صناعة عدادات الكهرباء محليا على الرغم من تقديم إحدى الشركات العالمية عرض بتركيب 10 ملايين عداد مسبق الدفع، إلا أننا نعتمد على تصنيع العدادات محليا لتشجيع الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تنفذ خطة البنية التحتية للاستثمار فى مجال السيارات الكهربائية، مشددا أن تعريفة شحن السيارات الكهربائية بنفس تعريفة بيع الكيلووات للمواطنين، وهناك خطة لانتاج الكهرباء من المخلفات فى اطار الخطة القومية لاستغلال النفايات والتخلص منها بشكل يقلل تأثيرها الضار على البيئة، بالاضافة إلى التعاون مع وزارة الاسكان لإقامة مشروعات تحليه مياه البحر وانتاج الكهرباء منها.

وأكد شاكر، أن الحكومة المصرية لديها خطة لتوطين صناعة معدات المحطات الشمسية، وتم البدء فى تنفيذها منذ عهد رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل والذى يترأس حاليا لجنة توطين صناعة معدات محطات الطاقة المتجددة، ولدينا رغبة قومية للوصول الى انتاج الواح الطاقة الشمسية.