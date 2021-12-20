اليوم السابع
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السكة الحديد تقرر استبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:36 م
السكة الحديد تقرر استبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر قطارات السكة الحديد
كتب ـ رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط في إطار تحسين مستوى الخدمة واستبدال العربات القديمة بعربات مُحسنة التي يطلق عليها "تحيا مصر" أو عربات جديدة، وجاءت التعديلات كالآتي :

أولا: اعتبارا من اليوم:

1ـ خط الواسطي / الفيوم والعكس

-  استبدال عربات قطار 1104 كاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

-  استبدال عربات قطار 131 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

-  استبدال عربات قطار 138 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

 -  استبدال عربات قطار 137 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

-  تعديل ميعاد واستبدال عربات قطار 150 ركاب الواسطي / الفيوم لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق .

-  تعديل ميعاد قطار 145 كالجدول المرفق .

2ـ خط سيدي جابر / برج العرب والعكس:

-  استبدال عربات قطاري 4222/4223 ركاب سيدي جابر / برج العرب والعكس لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 4 عربات مع استمرارهما وفق جدولهما الحالي .

3ـ خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس:

-  استبدال عربات قطاري 63/75 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات مع استمرارهما وفق جدولهما الحالي .

ثانيا: اعتبارا من غدا

1ـ  خط المنيا / أسيوط والعكس:

 - تعديل ميعاد واستبدال عربات قطار 712 اكسبريس المنيا / اسيوط لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات كالجدول المرفق .

-  استبدال عربات قطار 707 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

- استبدال عربات قطار 710 اكسبريس المنيا / أسيوط لعربات محسنة (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

- استبدال عربات قطار 713 ركاب اسيوط / المنيا لعربات محسنه (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

2ـ خط الواسطي / الفيوم والعكس:

-  استبدال عربات قطار 125 اكسبريس الفيوم / الواسطي لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمراره وفق جدوله الحالي .

3ـ خط طنطا / المنصورة / دمياط والعكس:

 - استبدال عربات قطاري 46/268 ركاب دمياط / المنصورة / طنطا والعكس لعربات محسنة (تحيا مصر) بعدد 7 عربات مع استمرارهما وفق جدولهما الحالي .

 


السكة الحديد

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