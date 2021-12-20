"القومية للأنفاق": خطة تطوير الخط الأول للمترو ستقلص زمن التقاطر لـ 2.5 دقيقة

كتب رضا حبيشى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن خطة تطوير الخط الأول للمترو حلوان ـ المرج من نظم إشارات واتصالات وقطارات ستساهم في تقليص زمن التقاطر بين القطارات ليصل إلى دقيقتين ونصف بدلا من 4 و5 دقائق تمثل زمن التقاطر الحالي.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعاقدت مع شركة الستوم الفرنسية لتصنيع توريد 55 قطارا مكيفا لدعم أسطول قطارات هذا الخط بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطارا آخر يعملون بهذا الخط منذ بداية تشغيله نهاية الثمانينات، لتعمل هذه القطارات مع القطارات الجديدة الـ 20 التي تعمل بهذا الخط منذ عام 2016 ووردتها شركة هونداى روتم الكورية و17 قطارا مُعاد تأهيلها.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن تكلفة القطارات الـ 55 التي تم التعاقد على شرائها تبلغ 815.6 مليون يورو و1.2 مليار جنيه مصر.

تنفذ الدولة خطة لتطوير شامل الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل إلى 30.760 مليار جنيه، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول في المسافة من حلوان حتى المرج و4.410 مليار جنيه للخط الثانى.

وتتضمن خطة تطوير الخطين الأول والثانى تحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة، حيث مخطط شراء 4 قطارات مكيفة أخرى للخط الثانى مع إعادة تأهيل وتحديث القطارات التي تعمل به منذ بداية تشغيل هذا الخط منتصف التسعينات.