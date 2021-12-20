وزيرة البيئة عن استضافة مصر لقمة المناخ 2022: "سيخرج بالشكل اللائق بمصر"

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية استضافة مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا فعاليات الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ والمتوقع انعقاده فى نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ، مضيفة: "إن شاء الله سيخرج تنظيم الحدث بالشكل الذى يليق بمصر".

وقالت وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين: " المؤتمر بتاعنا كلنا، وجميع الاقتراحات ستوضع على الطربيزة، إحنا حرفيا بنسابق الزمن، لا تعلمون كم المسؤولية من الناحية السياسية والفنية لتنظمى الحدث، وسوف يخرج بالشكل الذى يليق بمصر لقيادة المؤتمر متحديا جائحة كورونا".

وأضافت الوزيرة موجه حديثها لأعضاء الشيوخ بقولها: "كلنا هنقدر معا، الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى، على أن يظل أسم مصر دائما فى الأعلى".

ونوهت ياسمين فؤاد، إلى إنه سيتم بالتزامن مع المؤتمر إطلاق حملة وطنية لتوعية المواطنين، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإماج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

وفى سياق متصل، أشارت الوزيرة للأثار السلبية لظاهرة الاحتباس ومنها اختلال أنماط الأمطار ونوبات من الفيضان والجفاف وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، لدول تعتمد اقتصادها على السياحة، فضلا عن تأثر الثروة السمكية وابيضاض الشعب المرجانية وذوبان الجليد بالقطبين".