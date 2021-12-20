النقل تعلن تنفيذ أول 6 محطات للأتوبيسات الترددية المخطط تشغيلها على الدائرى

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل البدء فى تنفيذ أول 6 محطات للأتوبيسات الترددية السريعة BRT المخطط تشغيلها على الطريق الدائرى بعد انتهاء خطة توسعته وتطويره ليصبح 8 أو 7 حارات بكل اتجاه، لافتة إلى أنه تم البدء بالمحطات التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها وهى محطات السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الطريق الدائرى بعد التطوير والتوسعة سيصبح 6 حارات للملاكى ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا فى كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه، لافتة إلى أن هناك عدد من التحالفات العالمية المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT.

وناشدت وزارة النقل المواطنين عدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائرى وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضارى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى واستغلالها فى إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددى BRT وطرحها للاستثمار.

وأكدت وزارة النقل الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائرى فى المسافة من اوتوستراد المعادى مرورا بطريق السخنة والقاهرة الجديدة وطريق القاهرة /السويس ثم طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق بلبيس الصحراوى ومنطقة وكوبرى عدلى منصور ثم مدينة السلام ومنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

وأضافت وزارة النقل أنه بالنسبة للجزء من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعى يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى للانتهاء منه، لافتة إلى أن القوس الجنوبى الغربى من اوتوستراد المعادى حتى المريوطية جارى التوسعة وتباعا يدخل الخدمة كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه والانتهاء من قطاع المريوطية حتى المنيب مخطط نهاية يناير 2021.

وأوضحت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من أعمال النيوجرسى ويتم رفع كفاءه الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الاماكن التى كان بها بعض الميول حيث يعاد ضبط المناسيب بها فى الاتجاه الخارجى قبل رصف الطبقة السطحية كما سيتم الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائرى بأعمدة الهاى ماست وجارى تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامة على الطريق.