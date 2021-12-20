اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توجه نصيحة هامة لمصابى كورونا فى العزل المنزلى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:38 م
الصحة توجه نصيحة هامة لمصابى كورونا فى العزل المنزلى.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصحت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا  بوزارة الصحة المواطنين المصابين بكررونا في العزل المنزلي خاصة مرضى السكر بالاهتمام بشرب المياه بكثرة، من 8 لـ10 أكواب مياه يوميا، يحافظ على درجة حرارة الجسم.
 
وقالت المبادرة، إن المياه تحافظ على الصحة العامة ومقاومة الأمراض وحيوية الجسم، مشيرة الى أن المياه هو الخيار الأفضل، وفيما يتعلق من شرب العصائر، قالت الوزارة إنه يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.
 
وأضافت المبادرةً، أن هناك فرقا طبية متخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلى، ويوجد خط ساخن للوزارة يمكن التواصل من خلاله للمتابعة الحالة ومعرفة التطورات الخاصة بها وكيفية التعامل مع البروتوكول العلاجي.

الصحة

العزل المنزلي

كورونا

مرضى السكر

الماء

شرب الماء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القائم بعمل وزير الصحة ينعى مدير مستشفى صدر إمبابة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:17 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتابع منظومة التجهيزات الطبية للمنشآت الصحية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:32 م

حصاد الوزارات..الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:00 م

وزارة الصحة: لم نرصد متحور أوميكرون حتى الآن وأغلب الإصابات "دلتا"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:00 ص

وزارة الصحة تعلن بدء تصنيع اللقاحين المصريين لكورونا من 6 إلى 8 أشهر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة