الصحة توجه نصيحة هامة لمصابى كورونا فى العزل المنزلى.. اعرف التفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

نصحت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا بوزارة الصحة المواطنين المصابين بكررونا في العزل المنزلي خاصة مرضى السكر بالاهتمام بشرب المياه بكثرة، من 8 لـ10 أكواب مياه يوميا، يحافظ على درجة حرارة الجسم.

وقالت المبادرة، إن المياه تحافظ على الصحة العامة ومقاومة الأمراض وحيوية الجسم، مشيرة الى أن المياه هو الخيار الأفضل، وفيما يتعلق من شرب العصائر، قالت الوزارة إنه يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.

وأضافت المبادرةً، أن هناك فرقا طبية متخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلى، ويوجد خط ساخن للوزارة يمكن التواصل من خلاله للمتابعة الحالة ومعرفة التطورات الخاصة بها وكيفية التعامل مع البروتوكول العلاجي.