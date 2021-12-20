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الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:51 م
الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.
 
وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على أن تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة اللجان الامتحانية والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. 
 
الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام
الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام

 


مجلس الوزراء

كورونا

امتحانات

نصف العام

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