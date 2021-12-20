الصحة تقدم نصائح للمواطنين لحمايتهم من المضاعفات الناتجة عن التقلبات الجوية

كتب ــ وليد عبد السلام

قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للمواطنين، لحمايتهم من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ينبغي على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، خاصة الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E، وكذلك الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لا يقل عن 7 ساعات.

ونصحت بضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب، مؤكدًا ضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية.