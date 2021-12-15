اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على 106 آلاف طن زيت والمخزون يكفى 6 أشهر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على 106 آلاف طن زيت والمخزون يكفى 6 أشهر زيت طعام
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
متحدث "التعليم العالى": لدينا كليات ذكاء اصطناعى بـ10 جامعات حكومية
التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت.. والمخزون يكفى أكثر من 6 أشهر
السكة الحديد تقرر تعديل تركيب قطارات على بعض الخطوط.. اعرف التفاصيل
الصحة: إصدار 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بـ10 مليارات جنيه خلال 2021
وزير التعليم العالى: إنشاء مستشفى ضخم للطوارئ وآخر للأورام فى كفر الشيخ
الصحة: نتوسع فى إجراء المسح الجينى لسرعة اكتشاف المتحورات الجديدة
التموين تبحث إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب فى مصر
وزير الأوقاف عن فتح دور المناسبات: نلتزم بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا
الصحة: 734 مليون جنيه تكلفة توفير الأدوية المستخدمة فى علاج كورونا
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم وغدا

 


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