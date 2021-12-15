أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على 106 آلاف طن زيت والمخزون يكفى 6 أشهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
متحدث "التعليم العالى": لدينا كليات ذكاء اصطناعى بـ10 جامعات حكومية
التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت.. والمخزون يكفى أكثر من 6 أشهر
السكة الحديد تقرر تعديل تركيب قطارات على بعض الخطوط.. اعرف التفاصيل
الصحة: إصدار 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بـ10 مليارات جنيه خلال 2021
وزير التعليم العالى: إنشاء مستشفى ضخم للطوارئ وآخر للأورام فى كفر الشيخ
الصحة: نتوسع فى إجراء المسح الجينى لسرعة اكتشاف المتحورات الجديدة
التموين تبحث إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب فى مصر
وزير الأوقاف عن فتح دور المناسبات: نلتزم بقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا
الصحة: 734 مليون جنيه تكلفة توفير الأدوية المستخدمة فى علاج كورونا
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم وغدا
الأوقاف تعلن توزيع 5000 زى أزهرى جديد للأئمة
التضامن تعلن الانتهاء من عروض مسرح الشارع لمواجهة الزيادة السكنية
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