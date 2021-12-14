وزير التعليم العالى: إنشاء مستشفى ضخم للطوارئ وآخر للأورام فى كفر الشيخ

كتب سمير حسنى

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن جامعة كفر الشيخ تخرج سنويًا نحو 12 ألف طالب، وبها 11 ألف طالب دراسات عليا، فضلا عن الطلبة الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت مراكز متقدمة فى البحث العلمى مثل العلوم البيطرية والزراعية.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بمحافظة كفر الشيخ بحضور الرئيس السيسي، أنه تمت إضافة تخصصات جديدة بالجامعة تشمل وظائف المستقبل مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية العلوم التكنولوجيا "النانو"، وكلية للعلوم والاستزراع السمكي، مضيفا: "استطعنا التوسع في القطاع الصحي سواء الطب البشري والتمريض والأسنان والتمريض"، حيث تقدم الجامعة رعاية صحية على مستوى 3 محافظات في نطاق حدود المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعة تجرى جراحات متقدمة وتشمل المستشفى الخاص بها أكثر من 400 سرير و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات، معلقا: "لا يوجد داع لسفر أى مواطن حتى يتلقى العلاج"، مشيدا بدعم الحكومة والدولة لتحقيق خدمات تعليمية وبحثية وصحية متميزة جدا في كفر الشيخ".

ونوه "عبدالغفار" بإضافة مستشفى ضخم للطوارئ تشمل 650 سريرا، كاشفا عن الانتهاء من 50 % من هذه المستشفى، مؤكدا أن ذلك جاء بناء علي توفير دعم كبير من موازنة الدولة للانتهاء من إنشاء المستشفى.

كما كشف عن إنشاء مستشفى للأورام، حيث تم تنفيذ 60 % منها، متابعا: "نطمح أن يتم الانتهاء منها في غضون الـ 6 اشهر المقبلة"، فضلا عن مبني العيادات الخارجية التي تعد إضافة جديدة للمحافظة".