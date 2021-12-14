التعليم العالى: الأنشطة الثقافية والفنية بالجامعات ستعود بقوة الفترة المقبلة

كتب أيمن رمضان

قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن أحد ركائز التعليم بمصر يعتمد على القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة والفن، مشدداً على أن الأنشطة الثقافية والفنية ستعود بكل أشكالها وأنواعها بقوة خلال الفترة المقبلة، وتابع:"القوة الناعمة لها دور التعليم في بناء الشخصية المصرية".

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن التقدم الكبير الذى أحرزه ملف التعليم يعود إلى اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم وتطوير المناهج وبناء الجامعات الجديدة وبروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والأجنبية التي تساعد في الارتقاء بفكر الطالب المصرى.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الدولة أنشأت عدد من الجامعات الأهلية والمعاهد لتدريس علوم الذكاء الصناعى وعلوم الفضاء وغيرها من العلوم التي تواكب التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم الآن ومن أجل إعداد أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل في المستقبل.