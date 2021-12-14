متحدث الرى: لدينا مشروعات للحماية من مخاطر السيول والتنمية الزراعية بسيناء

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن هناك مشروعات كبيرة جارى تنفيذها من الوزارة فى سيناء، موضحا أن مشروعات الوزارة في سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح هي مشروعات متنوعة بسبب الطبيعة الصحراوية لهذه المناطق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: "لدينا مشروعات للحماية من مخاطر السيول ومشروعات خاصة بالتنمية الزراعية، منها افتتاح محطة بحر البقر وهى محطة عملاقة وهى أكبر محطة لمعاجلة المياه في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا ستأخذ كل المياه من شرق الدلتا من مصارفا لمياه بالدلتا وتعالجها وتستخدم في استصلاح الأراضى في شمال سيناء".

ولفت المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن هناك مشروعات كبيرة يتم تنفيذها في طابا والعريش للحماية من مخاطر السيول، حيث يتم عمل مشروعات في منطقة أولاد على في وادى الريش لحماية العريش من السيول بجانب عمل خزانات أرضية في وسط سيناء.