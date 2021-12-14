اليوم السابع
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متحدث "التعليم العالى": لدينا كليات ذكاء اصطناعى بـ10 جامعات حكومية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:20 م
متحدث "التعليم العالى": لدينا كليات ذكاء اصطناعى بـ10 جامعات حكومية الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات المصرية من الحكومية والخاصة والأهلية، تركز بشكل رئيسى من خلال منهج علمى لتستنبط نتائج الثورة الصناعية الرابعة، متابعا: "نحن لا نعمل حاليا بمنظومة التعليم العالي بسياسة رد الفعل، إنما لاستلهام المستقبل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن وزارة التعليم العالي تعد للمستقبل من الوقت الراهن، وبناء على ذلك، تم استحداث كليات الذكاء الاصطناعي في أكثر من 10 جامعات حكومية مصرية، وعدد من الجامعات الخاصة والأهلية، خلال العامين الماضيين، لاستلهام روح المستقبل فيما يتصل بنتائج الثورة الصناعية الرابعة والاتجاه إلى الوظائف الرقمية، مردفا: "لدينا منحنى هابط في الوظائف التقليدية على مستوى العالم، ويوجد منحنى صاعد في وظائف المستقبل، وهي الوظائف الرقمية".

 

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، النظر إلى اهتمام الدولة بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات المصرية، وخلال الفترة المقبلة، سوف تزيد على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس للتدريس في مثل هذه التخصصات، قائلا: "لدينا خبر سعيد لمنظومة التعليم العالي، بأن مصر بالمركز 35 عالميا من بين 154 دولة في مؤشر التعليم العالى التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ويتضح أن مصر قفزت 15 مركزا وهذا مؤشر كبير على الجهد الذى تبذله كافة مؤسسات الدولة ودعم القيادة السياسية.


الدكتور عادل عبد الغفار

المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

الذكاء الاصطناعي

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