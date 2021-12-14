محافظة الجيزة تغلق 3 محال مخالفة وتصادر 80 شيشة بالعجوزة

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الدائم ومواصلة الحملات علي مدار اليوم للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والإشغالات وإزالة كافة التعديات الموجودة علي الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الإطار شن حى العجوزة حملة مفاجئة بعددآ من المناطق بالحى منها " منطقة عمارات البترول وابو المحاسن الشاذلى وشارع عيسى حمدى حيث اسفرت الحملة عن مصادرة 40 شيشة من الكافيهات و المقاهى الغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية وتقوم بتقديم خدمة الشيشة وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .

كما تم خلال الحملة تحرير 3 محاضر غلق للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع تكرار المخالفة والإلتزام بالمواعيد المقررة .

وكانت المحافظة أزالت من خلال حي جنوب بإزالة قاعه كاملة تابعة لمطعم (كازينو الحمام) تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحه وذلك بمتابعه ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .

كما أزالت أجهزة محافظة الجيزة عدد من المبانى، التى تحجب الرؤية عن نهر النيل، حيث تم ازالة مبانى بنقابة المعلمين لمخالفتها التراخيص.