التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت.. والمخزون يكفى أكثر من 6 أشهر

كتب مدحت وهبة



69 ألف طن زيت خام مستورد ​(39 ألف طن زيت عباد ، 30 ألف طن زيت صويا) ​وكذلك 37 ألف طن زيت صويا خام محلى. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني ، وفي ظل تقلبات وإرتفاعات الأسعار العالمية للزيوت، تعاقدت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 106 ألف طن زيت خام منها:

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطى الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6.5 شهر.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اعلنت عن مناقصة محدودة رقم 9 لسنه 2021/2022 ، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد)، لطرحه على بطاقات التموين، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022.

‎ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

‎وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.