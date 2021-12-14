اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:09 م
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التضامن تبدأ غداً صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر ديسمبر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:00 م
التضامن تبدأ غداً صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر ديسمبر وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اعتبارا من غد الأربعاء صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر الجارى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
‎ويواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ،  فى صرف معاشات ديسمبر  لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 
 
‎كما يتم  تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
‎كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ  قد شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر  من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.

التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

صرف مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

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