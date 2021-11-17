أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الطيور والبيض

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التنمية المحلية: موجة الطقس السيئ فى أسوان لم تحدث منذ 11 عاما
علاج الإدمان: تدريب 7 آلاف متعافٍ لسوق العمل ومنح قروض بـ5 ملايين جنيه
مجلس الوزراء يدرس رفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق
الأوقاف تطلق أولى الدورات المتخصصة فى مبادرة "سكن ومودة" السبت المقبل
وزير السياحة: فعالية كبرى بأسوان بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل
وزيرة التضامن: تعويض الأهالى المتضررين من أزمة السيول فى أسوان
الصحة: نستقبل 14 مليون جرعة جديدة من لقاحات كورونا حتى نهاية العام
وزيرة الهجرة: ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة يؤكد قوة مصر الناعمة..صور
الصحة تستجيب لعلاج الأطفال آكلى اللحوم النيئة بعد نشر قصة مرضهم على اليوم السابع
الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الطيور والبيض.. واستثمارات الدواجن 100 مليار جنيه
طارق شوقى يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير التعليم
التموين تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأماكن السيول فى أسوان
الأوقاف تحذر عمال المساجد من تحصيل أموال نظير حفظ الأحذية واستخدام دورات المياه
الصحة تطبق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.. فيديو
الصحة: تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بين الجرعتين الأولى والثانية
التعليم: كتب ومناهج الثانوى العام متوفرة على منصة التعلم ببنك المعرفة
فحص 5 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالمدارس
الرعاية الصحية: تطبيق المرحلة الأولى للحوكمة الإكلينيكية بـ3 محافظات
طارق شوقى: تعليم الملكية الفكرية للطلاب يكون بوسائل ومواد تعليمية وتثقيفية
الأعمار المستفيدة من خدمة رفيق المسن.. التضامن توضح
طالب ثانوى يفوز بالمركز السادس عالميا فى المسابقة الدولية بتطبيقات برامج مايكروسوفت
الأوقاف: الانتهاء من توزيع 28 ألفا و868 زيا أزهريا على الأئمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة