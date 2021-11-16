الأوقاف تطلق أولى الدورات المتخصصة فى مبادرة "سكن ومودة" السبت المقبل

ويحاضر في هذه الدورة كل من الدكتور أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات، والواعظة وفاء عبد السلام.

وتأتى المبادرة في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستقرار الأسري والمجتمعي، حيث تعقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات في المشاركة في المبادرة، وأوائل منحة الماجستير.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عبر موقعها الإلكترونى، عقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.