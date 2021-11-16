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الأوقاف تعلن ترجمة خطبة الجمعة المقبلة لـ 19 لغة أجنبية وبالإشارة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:22 م
الأوقاف تعلن ترجمة خطبة الجمعة المقبلة لـ 19 لغة أجنبية وبالإشارة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة، والتي حددتها مسبقًا بعنوان: "الأسرة .. سكن ومودة " إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.
 
وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.
 
وقالت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، إن مبادرة "سكن ومودة" تأتى في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي، حيث تعقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات في المشاركة في المبادرة، وأوائل منحة الماجستير. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، عقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسري، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.
 

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