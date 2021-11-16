اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 08:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير السياحة: فعالية كبرى بأسوان بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 06:36 م
وزير السياحة: فعالية كبرى بأسوان بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، جاهزية قصر محمد علي بشبرا للافتتاح قريباً، وكذلك جاهزية متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للافتتاح، موضحا أنه يتم الإعداد لفعالية كبري في أسوان بمناسبة تعامد الشمس علي معبد أبو سمبل العام المقبل. 
 
وألمح وزير السياحة والآثار خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، للجنة الزارية للسياحة والآثار إلى إبداء عدد من كبريات بيوت الأزياء العالمية رغبتهم لإقامة عروض أزياء علي سفح الأهرامات، وعلي أضواء معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.

السياحة والاثار

الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة