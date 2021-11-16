الأوقاف تحذر عمال المساجد من تحصيل أموال نظير حفظ الأحذية واستخدام دورات المياه

شدد وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بالمساجد، بضرورة أداء واجبهم الوظيفى وفق ما يكلفون به دون تقاضى أو طلب أو أخذ أية مبالغ تحت أى مسمى من رواد المساجد، وبخاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وكذلك خدمات دورات المياه، قائلة: "إن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفي".
وتابعت ووزارة الأوقاف فى بيان اليوم :"وفى حالة تطوع أى من الناس للمعاونة فى خدمة بيوت الله (عز وجل) فإنه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله (عز وجل) ، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك"، كما ستقوم الوزارة بإثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين فى خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفى من العاملين فى المساجد الكبرى كمساجد آل البيت وغيرها من المساجد الكبرى وفق ظروف العمل وجهد العامل".
ووجهت وزارة الأوقاف جميع المديريات برفع أى صناديق تكون متبقية سواء فى مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها فى جميع المساجد على حد سواء خلال 24 ساعة من تاريخه ، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة وفق البيان المرفق ، وما سوى هذه الصناديق فى جميع المساجد يعد مخالفة جسيمة.
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