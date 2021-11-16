الصحة تطبق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.. فيديو

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القرار يصب في صالح الموظفين وحمايتهم من عدوى كورونا وانتشارها، مضيفا أن التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا آمنة تماما وفعالة، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس، وهو ما يتطلب الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الدولة توفر اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين، مضيفا أن هناك خطط هامة للتوسع في التطعيمات بين الفئات المختلفة، لافتا إلى أن القرار يشمل جميع العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين لديهم أي أعراض جانبية من اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح ووجود رد فعلي على جهاز المناعة، ومن ثم يستطيع دخول المنشآت الحكومية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن تزوير شهادات كيو آر كود الخاصة بإثبات التطعيم بلقاح كورونا، وتابع: اللجوء إلى تزوير شهادات التطعيمات الورقية أو الخاصة بكيو آر كود يعرض الشخص المزور لإجراءات قانونية وعقوبات كبيرة وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك.