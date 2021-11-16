التعليم: كتب ومناهج الثانوى العام متوفرة على منصة التعلم ببنك المعرفة

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير جميع المناهج والمقررات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، مؤكدة أن الكتب موجودة نسخة pdf، ولا توجد أى ضرورة لشراء كتب خارجية بعد توقف طباعة كتب المدرسة.



وأوضحت أن الصفوف الثلاثة من الأول حتى الثالث لديهم أجهزة تابلت وتم تعريف الأجهزة وتفعيلها على منظومة التعلم ببنك المعرفة، يستطيع الطالب الدخول والمذاكرة من خلالها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت طلاب الثانوى العام بضرورة الوصول إلى المصادر المتعددة في مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، لافتة إلى أنه يستطيع الطالب أن يكتشف مصادر نجوى ليمتد التفاعلية المختلفة على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصرى.





