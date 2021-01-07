باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. الكونجرس يتحدى ترامب وينصب بايدن بعد ليلة دامية.. الرئيس المنتهية ولايته يتعهد بانتقال منظم.. ويصف ولايته بـ"الأعظم".. والإمارات تشارك فى تجارب للقاح الروسى

إعداد شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الكونجرس يصدق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية بأكثر من 270 صوتا

وافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة ، على التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.، بأكثر من 270 صوتا.

قضى الأمر.. بنس: بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابى الأمريكى

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين.

إقالة ترامب الان.. هاشتاج يتصدر "تويتر" فى امريكا بعد فوضى اقتحام الكونجرس

أثار الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حالة من الفوضى فى الشارع الأمريكي، بعد دعوته ودعمه للتظاهر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

احتجاجات الكونجرس

ترامب: انتقال السلطة يمثل نهاية أعظم فترة فى تاريخ الرئاسة الأمريكية

في أول اعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن انتقال السلطة يمثل نهاية لأعظم فترة في تاريخ الرئاسة الأمريكية.

ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن.

مجلس النواب الأمريكى يرفض اعتراضا ثانيا على نتائج انتخابات الرئاسة

صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكى صباح اليوم الخميس، برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطى جو بايدن بولاية بنسلفانيا فى انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن أو تأجيل المصادقة عليه.

استقالة نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى احتجاجا على اقتحام مبنى الكونجرس

استقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى

أعربت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس (الكابيتول).

عمدة واشنطن خلال مؤتمر صحفى: طلبنا مساعدة من الحرس الوطنى قبل 3 أيام

قالت عمدة واشنطن، إنه جرى الاستعانة بالحرس الوطني لمساعدة الشرطة، متابعة: طلبنا مساعدة من الحرس الوطني قبل 3 أيام.

نتنياهو: اقتحام الكونجرس الأمريكى عمل مشين يجب إدانته

قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن اقتحام أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس "عمل مشين" ويستحق الإدانة.

نتنياهو

ايفانكا ترامب عن تظاهرات الكونجرس: الاحتجاج السلمى وطنى إنما العنف غير مقبول

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، ومستشارته في البيت الأبيض، تضامنها مع التظاهرات السلمية مع رفض أعمال العنف الذى شهده مبنى الكونجرس.

قرقاش: إزالة إجراءات المقاطعة ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع

ال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى فى تصريحات لقناة "الشرق للأخبار"، إن الاتفاق مع قطر يتحدث عن إزالة إجراءات المقاطعة، ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع.

الإمارات تشارك فى المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح الروسى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن بدء مشاركة المتطوعين ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقائم على الفيروسات الغدية.

كردستان العراق تمدد تعليق العمل بالمدارس والجامعات بسبب كورونا أعلنت حكومة إقليم كردستان بالعراق تمديد تعليق العمل الرسمي في المدارس والجامعات، لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

سفارة البحرين فى واشنطن تناشد موظفيها الابتعاد عن مناطق التظاهرات

نشرت بعثة البحرين في الأمم المتحدة تحذير السفارة البحرينيه لموظفيها في واشنطن بالابتعاد عن مناطق التظاهرات.

قررت السلطات الموريتانية رفع تعليق صلاة الجماعة والجمعة، وفقا للشروط والضوابط التي تضمنتها رسالة هيئة العلماء الموريتانيين حول الموضوع . رئيس موريتانيا محمد ولد الغزوانى رئيس وزراء تونس: حماية المؤسسة الأمنية من الاختراق وراء إقالة وزير الداخلية أكد هشام المشيشى، رئيس الوزراء التونسى ووزير الداخلية بالنيابة، أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تندرج في إطار حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها. هشام المشيشى رئيس الوزراء التونسى إغلاق المساجد فى لبنان ابتداء من صباح اليوم فى ظل تفشى وباء كورونا قررت السلطات اللبنانية إغلاق جميع المساجد فى لبنان ابتداء من صباح اليوم الخميس، حرصا على حياة المصلين فى ضوء تفشى وباء كورونا . طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية والبحرين ومعتدل في الإمارات تباينت توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في دول الخليج، حيث أشارت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية إلى وجود سحب ممطرة، بينما يكون الطقس معتدل فى الإمارات.

مقالات صحف الخليج.. نجيب يمانى يشيد بمخرجات قمة العلا الخليجية والتأكيد على وحدة الصف.. عبد الحميد البلالى يستنكر مطالب إلغاء تجريم تعاطى الحشيش والماريجوانا.. محمد الجوكر يرثى شيخ المدربين المصريين طه الطوخى