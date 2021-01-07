اليوم السابع
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خالد صلاح
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نتنياهو: اقتحام الكونجرس الأمريكى عمل مشين يجب إدانته

الخميس، 07 يناير 2021 11:14 ص
نتنياهو: اقتحام الكونجرس الأمريكى عمل مشين يجب إدانته نتنياهو
القدس (رويترز)

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن اقتحام أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس "عمل مشين" ويستحق الإدانة.

خلال تصريحات مشتركة مع وزير الخزانة الأمريكي الزائر ستيف منوتشين وصف نتنياهو ما حدث في واشنطن بأنه "حالة هياج".

وأضاف في التصريحات التي نقلها التلفزيون أنه لا يساوره شك في أن "الديمقراطية الأمريكية ستسود... هي دائما تسود".

وشهدت الولايات المتحدة، ليلة دامية، بعد كر وفر بين الأمن ومحتجين داخل وخارج مبني الكونجرس الأمريكي، بعدما تحولت التظاهرات التي نظمها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للاعتراض علي نتائج الانتخابات التى أجريت فى 3 نوفمبر وفاز بها جو بايدن، إلى حرب شوارع.

وتزامنت الاحتجاجات مع جلسة إجرائية داخل الكونجرس لفرز أصوات المجمع الانتخابي، وتأكيد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وهي جلسة شكلية لا تغير في واقع نتائج الانتخابات ، وتأتي قبل أقل من أسبوعين من حفل التنصيب المقرر 20 يناير، والذي تبدأ معه ولاية بايدن الرئاسية رسمياً.

وبعد ساعات من الفوضى واعمال الشغب، عاد أعضاء الكونجرس لاستئناف مهامهم التي تم تعليقها بسبب اقتحام المبني حيث صوت أغلبية الأعضاء برفض اعتراض حلفاء الرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن أو تأجيل المصادقة عليه.

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