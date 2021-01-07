إقالة ترامب الان.. هاشتاج يتصدر "تويتر" فى امريكا بعد فوضى اقتحام الكونجرس

كتب محمد شعلان

أثار الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حالة من الفوضى فى الشارع الأمريكي، بعد دعوته ودعمه للتظاهر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية، مشاهدا للفوضى فى مقر الكونجرس هى الأولى من نوعها فى المشهد الديمقراطي الامريكي خلال مراسم انتقال السلطة.



هاشتاج يطالب باقالة ترامب فى امريكا

وسادت حالة من الغضب وسط المجتمع الامريكي بعد دعوات ترامب للفوضى واستمراره فى رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية وإثارة الانقسام بين المجتمع الامريكي، ووسط هذه الأجواء الملتهبة، عبر مواطنو الولايات المتحدة عن رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب وعن ضيقهم من تصرفاته التى رفضها الكثيرون وطالبوا بإقالته من منصبه فورا.



غضب فى امريكا



تغريدات الهاشتاج

وتصدر هاشتاج "اقالة ترامب الان" ترند "تويتر" فى امريكا، خلال الساعات الماضية، بعد مشاهد الفوضى والدمار أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا للمطالبة برحيل ترامب، فقال مغرد: " حان الوقت لعزل ترامب الآن أو التعديل الخامس والعشرون الآن. هذا الرجل يجب أن يرحل"، ونشر مغرد ثان صور من اقتحام الكابيتول وعلق قائلا، "توقفوا عن تسميتهم بالمتظاهرين، فهم إرهابيون".



جانب من التعليقات



الوضع فى امريكا

وعلق مغرد ثالث عن وفاة سيدة خلال التظاهرات، قائلا: " توفيت امرأة اليوم لأن ترامب كذب عليها بأن الانتخابات قد سُرقت وجعلها تعتقد أن المشاركة في هجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي كانت طريقة مشروعة لقلب الهيئة الانتخابية. مرة أخرى تلطخت يداه بالدماء".



تعليقات على اقتحام الكونجرس

ومغرد رابع قال، " نحن لم نهزم ترامب فقط .. نجونا منه.. إنه إرهابي محلي. كانت السنوات الأربع الماضية مؤلمة لنا جميعًا تمامًا مثل العلاقة المسيئة، لم يصب أحد منا بأذى أولئك منا على قيد الحياة كانوا محظوظين للبقاء على قيد الحياة"، ومغرد أخير، "هذه الصورة حطمت قلبى وسوف تطاردنى إلى الأبد.. لقد شجع ترامب هذا ويجب إزالته من منصبه".

وغرقت الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى خلال الساعات الماضية، حيث اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات، ومن جانبه أكد قائد شرطة واشنطن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى، انعقد، أنه تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.