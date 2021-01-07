اليوم السابع
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طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية والبحرين ومعتدل في الإمارات

الخميس، 07 يناير 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية والبحرين ومعتدل في الإمارات طقس الخليج
وكالات

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تباينت توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في دول الخليج، حيث أشارت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية إلى وجود سحب ممطرة، بينما يكون الطقس معتدل فى الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير ( تشمل السواحل منها ) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك ،المدينة المنورة .

 

الإمارات

يسود طقس معتدل اليوم الخميس على كافة الأنحاء بدولة الإمارات المتحدة مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة مع تكون سحب ممطرة ، فيما تسجل درجة الحرارة بإمارة أبو ظبي 23 درجة مئوية ، و22 في إمارة دبي.

 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى بارداً نسبياً، مع بعض السحب ويتحول إلى معتدل خلال النهار، وستكون درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

 

 

 

 

 

 


طقس

الخليج

الإمارات

البحرين

السعودية

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