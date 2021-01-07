ايفانكا ترامب عن تظاهرات الكونجرس: الاحتجاج السلمى وطنى إنما العنف غير مقبول

كتب محمد شعلان

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، ومستشارته في البيت الأبيض، تضامنها مع التظاهرات السلمية مع رفض أعمال العنف الذى شهده مبنى الكونجرس ليلة أمس، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.



ايفانكا ترامب على تويتر

وردت ايفانكا ترامب، على سؤال وجهته لها مراسلة CNN فى البيت الأبيض، على حسابها بموقع "تويتر"، يقول، هل أنتى إيفانكا ترامب تقولين أن هؤلاء الناس "وطنيون"، فى إشارة إلى أحداث العنف أمام الكونجرس، لترد قائلة، "لا.. الاحتجاج السلمى وطنى.. إنما العنف غير مقبول ويجب إدانته بأشد العبارات".

وغرقت الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات ، ومن جانبه أكد قائد شرطة واشنطن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى، أنه تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.

وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن حظر التجول دخل حيز التنفيذ من الـ 6 مساء إلى الـ6 صباحا، موضحا أن ما شاهدناه تصرف غير مسؤول وغير قانوني وستتم مساءلة المعنيين بذلك.

وتابع قائد شرطة واشنطن، أن هناك إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة، وإنه يجب التقيد بحظر التجوال الذي فرضته عمدة المدينة والمخلون به سيتعرضون للمساءلة.

واستطرد قائد شرطة واشنطن: شهدنا مظاهرات عنيفة وكل من يقوم بمخالفات سيتحمل المسؤولية، موضحا أن أحد عناصر الشرطة المدنيين أصيب بطلق ناري داخل الكونجرس وكان واضحا أن المتظاهرين عملوا على إيذاء قوات الأمن.

فيما قالت عمدة واشنطن، إنه تم الاستعانة بالحرس الوطني لمساعدة الشرطة، متابعة: طلبنا مساعدة من الحرس الوطني قبل 3 أيام.

وأضافت عمدة واشنطن: لن نناقش تفاصيل نشر القوات في العاصمة، متابعة: ستتم محاسبة جميع المتسببين بأعمال الشغب وسيتم فرض الأمن والنظام.