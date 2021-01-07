إغلاق المساجد فى لبنان ابتداء من صباح اليوم فى ظل تفشى وباء كورونا

بيروت /أ ش أ/

قررت السلطات اللبنانية إغلاق جميع المساجد فى لبنان ابتداء من صباح اليوم الخميس، حرصا على حياة المصلين فى ضوء تفشى وباء كورونا.

وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية فى لبنان – فى بيان لها – أن قرار إغلاق المساجد، جاء بعد التشاور مع أهل الخبرة من الأطباء والمتخصصين واستنادا إلى المعطيات الصحية وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المكلفة بالتعامل مع تفشى وباء كورونا.

وأشارت إلى أن الإغلاق المؤقت للمساجد يأتى انطلاقا من المصلحة الشرعية وفق القاعدة الفقهية فى الحديث النبوى الشريف لا ضرر ولا ضرار، داعية الجميع إلى الالتزام بهذا القرار حفاظا على أرواح الناس المُصانة شرعا، على أن تؤدى الصلوات فى المنازل ويستمر نداء الاذان فى المساجد.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت قبل يومين الإغلاق العام الكامل فى كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك فى سبيل كبح انتشار الوباء، وفى ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما فى وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.