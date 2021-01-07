اليوم السابع
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قرقاش: إزالة إجراءات المقاطعة ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع

الخميس، 07 يناير 2021 09:59 ص
قرقاش: إزالة إجراءات المقاطعة ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع انور قرقاش
كتب سمير حسنى

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قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى فى تصريحات لقناة "الشرق للأخبار"، إن الاتفاق مع قطر يتحدث عن إزالة إجراءات المقاطعة، ووقف القضايا الدولية خلال أسبوع.

وأضاف قرقاش ردا على سؤال لـ"الشرق": الاتفاق مع قطر يرى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا الثنائية بين الدول.

كان وزير الخارجية السعودي، قال ردا على سؤال من أحد المشاركين في المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية التى عقدت الثلاثاء الماضى عن المصالحة مع قطر: "نعم ما تم الاتفاق عليه هو طى الماضى، وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء بمشاركة مصر".

وأضاف فيصل بن فرحان فى كلمته بالمؤتمر الصحفي: "تم حل جميع الخلاف بين جميع الأعضاء بمشاركة مصر، فكان عنوان  قمة العلا هو المصالحة والمصارحة".

واستضافت المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء الماضى في مدينة العلا، وشهدت هذه القمة حضور تميم بن حمد أمير قطر، والذى غاب عن فعاليات القمة منذ حدوث الأزمة الخليجية فى عام 2017، وتواصلت منذ ذلك الوقت الجهود الكويتية لرأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء.


انور قرقاش

المصالحة

قطر

قمة العلا

المصالحة الخليجية

الامارات

السعودية

مصر

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