اليوم السابع
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حصاد الوزارات ..الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات ..الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الصحة تجدد دعوتها للأطقم الطبية من المتقاعدين للانضمام لمبادرة الأمراض المزمنة

الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3.4 مليون طن لجميع الأسواق العالمية

الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا

البيئة: السلاحف مهددة بالإنقراض بسبب إلقاء 8 مليون طن بلاستيك فى المحيطات

الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

الموارد المائية: محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث والعقوبة على غير الملتزم

 


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