حصاد الوزارات ..الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة
الصحة تجدد دعوتها للأطقم الطبية من المتقاعدين للانضمام لمبادرة الأمراض المزمنة
الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3.4 مليون طن لجميع الأسواق العالمية
الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا
البيئة: السلاحف مهددة بالإنقراض بسبب إلقاء 8 مليون طن بلاستيك فى المحيطات
الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية ضمن المشروع القومي لتبطين الترع
الموارد المائية: محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث والعقوبة على غير الملتزم
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