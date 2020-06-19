حصاد الوزارات ..الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الصحة تجدد دعوتها للأطقم الطبية من المتقاعدين للانضمام لمبادرة الأمراض المزمنة

الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3.4 مليون طن لجميع الأسواق العالمية

الصحة: انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 8 محافظات غدا

البيئة: السلاحف مهددة بالإنقراض بسبب إلقاء 8 مليون طن بلاستيك فى المحيطات

الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

الموارد المائية: محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث والعقوبة على غير الملتزم