الأوقاف تنشر كتاب "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" مرئيا ومسموعا

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن ننشر محاضرات كتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" مرئيًا ومسموعا بصوت الإذاعي الدكتور حسن مدني رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم والإذاعي الدكتور أحمد القاضي كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة "منبر التجديد" على اليوتيوب، وصفحة وعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على القيام بواجبها الدعوي والتثقيفي، والحرص على تطوير وسائلها الدعوية بتطوير المحتوى المقدم إلكترونيًّا من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية.

ويهدف الكتاب إلى القاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المطهرة بصفة خاصة، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص ،وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية منه.

كما يقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة، بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

كما يوضح الكتاب أيضًا أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مجتزأة للتراث بما يخدم أيدلوجيتها، متجاهلين كثيرًا من الآراء الواعية المستنيرة التي يتحتم علينا أن ننقب عنها وأن نقف عندها بأناة، بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة من جهة، ويضئ لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبًا كبيرًا من آفاقه الواسعة من جهة أخرى.