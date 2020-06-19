اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تنشر كتاب "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" مرئيا ومسموعا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:54 م
الأوقاف تنشر كتاب "الفهم المقاصدى للسنة النبوية" مرئيا ومسموعا وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف عن ننشر محاضرات كتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" مرئيًا ومسموعا بصوت الإذاعي الدكتور حسن مدني رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم والإذاعي الدكتور أحمد القاضي كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة "منبر التجديد" على اليوتيوب، وصفحة وعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على القيام بواجبها الدعوي والتثقيفي، والحرص على تطوير وسائلها الدعوية بتطوير المحتوى المقدم إلكترونيًّا من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية.

ويهدف الكتاب إلى القاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المطهرة بصفة خاصة، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص ،وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية منه.

كما يقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة، بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

كما يوضح الكتاب أيضًا أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مجتزأة للتراث بما يخدم أيدلوجيتها، متجاهلين كثيرًا من الآراء الواعية المستنيرة التي يتحتم علينا أن ننقب عنها وأن نقف عندها بأناة، بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة من جهة، ويضئ لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبًا كبيرًا من آفاقه الواسعة من جهة أخرى.


الأوقاف

وزارة الأوقاف

الفهم المقاصدي للسنة النبوية

محمد مختار جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة