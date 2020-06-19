اليوم السابع
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التضامن: متابعة دورية لتسهيل صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:01 م
التضامن: متابعة دورية لتسهيل صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية، بالمتابعة الميدانية لعملية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة بجميع مكاتب بريد المحافظات، وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوى المواطنين، واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا.
 
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كشفت عن أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
 
وأعربت عن تقديرها لأصحاب المعاشات، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.
 
 

التضامن

نيفين القباج

تكافل وكرامة

اخبار مصر

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