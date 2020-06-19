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الصحة تنصح بـ5 عادات مهمة لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:21 م
الصحة تنصح بـ5 عادات مهمة لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات نصائح وزارة الصحة للطلاب
كتب خالد إبراهيم

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وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة، لطلاب الثانوية العامة، والذين سيبدأون امتحاناتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت الوزارة من خلال حسابها على "تويتر"، أن هذه النصائح مهمة لتقوية المناعة خلال فترة الإمتحانات، وجاء على رأسها، "احرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم بأنواعها والبقول والمكسرات"، و"وتناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات"

نصائح وزارة الصحة
نصائح وزارة الصحة

 

كذلك نصحت وزارة الصحة بضرورة وجود طبق السلطة مع وجبة، وشرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا، وأخيرة النوم لمدة 8 ساعات يوميا.

 

يذكر أن وزارة الصحة نفت ما تردد من أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة، مُؤكدةً أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة، موضحةً أنه يتم اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع لوزارة الصحة سواء لحالات كورونا أو غيرها مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات.

 

وتتضمن خطة إدارة النفايات بالمنشآت الصحية مجموعة من الإجراءات تتمثل في تقليل كمية المخلفات من الأنشطة الطبية العادية لتوفير السعة اللازمة لاستيعاب معالجة النفايات المتولدة من انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً للتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال عمليات الدفن والحرق، حيث تتم عمليات الحرق للمخلفات، على درجات حرارة تتعدى الـ1200 درجة مئوية، وهي درجة تضمن القضاء على أي فيروسات موجودة بالنفايات، مع توعية العاملين بالمخلفات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير من كمامات ونظارات حماية وقفازات أثناء التعامل مع تلك النفايات.

 

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من  أنباء بشأن عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً أن هناك أماكن متاحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها لهذا الغرض منذ بدء الأزمة، والبالغ عددها نحو 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة، مُشيرةً إلى أن توجيه المصاب للالتزام العزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وإنما يرجع لكون حالته الصحية لا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.


وزارة الصحة

عادات صحية

تقوية المناعة

إمتحانات

الثانوية العامة

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