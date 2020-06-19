الري: تدبير الاعتمادات الماليه لـ200 عمليه ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

كتبت أسماء نصار

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأنه فى ضوء المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 200 عملية لتأهيل الترع، بطول حوالى 1050 كم بقيمه تقديريه حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان، موزعة على 17 محافظة، هي "أسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزه - الفيوم - القليوبية- المنوفية- الشرقيه- الغربيه - الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية".

وتم الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول حوالى 120 كم، وجارى حاليا أعمال التأهيل فى 55 ترعة بطول 190 كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة و الأعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .