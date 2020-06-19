اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الري: تدبير الاعتمادات الماليه لـ200 عمليه ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:04 م
الري: تدبير الاعتمادات الماليه لـ200 عمليه ضمن المشروع القومي لتبطين الترع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأنه فى ضوء المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 200 عملية لتأهيل الترع، بطول حوالى 1050 كم بقيمه تقديريه حوالى  2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان، موزعة على 17 محافظة، هي "أسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف  - الجيزه - الفيوم - القليوبية- المنوفية- الشرقيه- الغربيه - الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية".
 
وتم الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول حوالى 120 كم، وجارى حاليا أعمال التأهيل فى 55 ترعة بطول 190 كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف، ويتم  متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة و الأعمال تسير بصورة مرضية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .
 
يذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود  إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها  وستؤدى الى  تحقيق نقلة حضارية فى تلك  المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
 

الرى

تأهيل الترع

الترع

القومى للترع

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الرى: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدما يذكر.. عبد العاطى: إثيوبيا متعنتة على الجانبين الفنى والقانوني.. السودان: إحالة الملفات الخلافية بالمفاوضات لرؤساء وزراء الدول الثلاث.. وخبير سودانى: السد سيزيد الأزمة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:24 ص

وزير الرى: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:16 م

وزير الرى السودانى يكشف أسرار الجولات السبع لمفاوضات سد النهضة.. الخرطوم رفضت ملء السد قبل توقيع اتفاق وإقحام تقاسم المياه داخل الاتفاقية.. أديس أبابا ترفض "إلزامية" الاتفاق.. والنقاط الفنية "قرار سياسي"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة