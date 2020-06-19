اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة: السلاحف مهددة بالإنقراض بسبب إلقاء 8 مليون طن بلاستيك فى المحيطات

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:05 م
البيئة: السلاحف مهددة بالإنقراض بسبب إلقاء 8 مليون طن بلاستيك فى المحيطات سلاحف
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تعمل على دعم برامج رصد وحماية السلاحف البحرية منذ أكثر من 30 عامًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في المناطق ذات الأهمية لتواجدها وهي جزر البحر الأحمر، ومحمية وادي الجمال، ومحمية رأس محمد، ومحمية الزرانيق، ومحمية وأِشتوم الجميل، ومحمية خليج السلوم البحرية، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الإقليميين على مستوى البحر المتوسط لإعداد خطة العمل الوطنية لحماية السلاحف البحرية في المياه المتوسطية المصرية.
 
وأضافت وزيرة البيئة فى بيان اليوم:"وكذلك تم إطلاق برامج الرصد والترقيم، حيث قامت محمية أشتوم الجميل بتوثيق ترقيم سلحفتان بحريتان من نوع السلحفاة الخضراء، بالإضافة إلى إطلاق العديد من السلاحف البحرية بعد ضبطها من الأسواق وإعادة تأهيلها وإعادتها لبيئتها الطبيعية".
 
وأوضحت وزارة البيئة، أن السلاحف البحرية تعتبر من الزواحف التى تواجه خطر الانقراض، حيث تعد كل أنواعها مدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بخطر الانقراض التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN) وذلك بسبب افتراس الأفراد الصغيرة خلال مرحلة خروجها من العش، واصطيادها من قبل الصيادين بصورة جائرة، بالإضافة إلى الاتجار في لحمها وشرب دمها "وهي عادات موروثة خاطئة لا أساس لها من الصحة"، كذلك يعد إلقاء ما يقارب 8 مليون طن من البلاستيك في محيطاتنا كل عام، أحد أهم أسباب تعرض السلاحف للانقراض بسبب ابتلاعها وتعرضها للاختناق حتى الموت.
 
وأشارت إلى أنه كان قد تم إعلان يوم 16 يونيو من كل عام يومياً عالمياً للسلاحف البحرية نسبة لذكرى ميلاد الدكتور أرشي كار الذي يعتبر أبو بيولوجيا السلاحف البحرية في العالم وذلك تخليداً لجهوده في دعم وتعزيز حركة الحفاظ على السلاحف البحرية والإرث الذي تركه وراءه، لقد سلط عمله الضوء على قضية صون السلاحف البحرية وساعد في إنشاء مجتمع يواصل السعي من أجل حياة ومستقبل أفضل للسلاحف البحرية لفت بحثه ومناصرته الانتباه إلى الظروف المهددة التي لا تزال تؤثر على السلاحف البحرية. كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجب الخلط بينه وبين اليوم العالمي للسلاحف في 23 مايو الذي أطلقته مؤسسة انقاد السلاحف الأمريكية (American Tortoise Rescue) لحماية السلاحف الأرضية والبحرية. 
 
 

وزارة البيئة

السلاحف البحرية

انقراض السلاحف

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة تحت الماء بالبحر الأحمر.. صور

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:35 ص

"البيئة" توافق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض المحميات الطبيعية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:21 م

البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمنع الصيد الجائر بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:35 م

البيئة توضح حقيقة رصد سلحفاة نافقة مبتورة الذراع والرأس بالبحر الأحمر.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 09:57 ص

البيئة تتعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج العاملين بالوزارة

السبت، 13 يونيو 2020 01:11 م

البيئة تراجع المعايير البيئية لمستشفى الميدانى مخصصة لمصابى كورونا.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين.. فيديو

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة