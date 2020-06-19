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التعليم العالى تفند شائعة إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين عبر "درايف ثرو"

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:23 ص
التعليم العالى تفند شائعة إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين عبر "درايف ثرو" تحليل كورونا
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through، تواصل المركز  مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through، مُوضحةً أن خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through متاحة حالياً داخل جامعة عين شمس، ويتم ذلك تحت إشراف المختصين بالمعمل المرجعي التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتتمثل خطوات إجراء مسح فيروس كورونا عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through في التالي: (تقدم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ومن ثم الدخول مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيمها بشكل كامل، ثم التوجه إلى شباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه بعد ذلك للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس مع تطبيق معايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها في تعليمات منظمة الصحة العالمية).

كما يتطلب إنشاء وحدات الـ "Drive Through" القيام بعدد من التجهيزات اللازمة، والتي تتضمن إقامة تجهيزات مركزية تشمل وحدة "Molecular Biology"، تكون مخصصة لعمل تحاليل "PCR" على العينات التي يتم جمعها، على أن يقوم متخصصون بعملية التشغيل والمتابعة، فيما يقوم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتعيين من يقوم بالإشراف على تشغيل الوحدة للالتزام بالمعايير العلمية ومعايير الأمن والسلامة طبقًا للمعايير الدولية.


درايف ثرو

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