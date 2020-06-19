وزير الزراعة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقمح وإجراءات لرفع منظومة الحبوب

كتب عز النوبى

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير حول كفاءة مصر فى إدارة قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك

وفى هذا السياق أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اتخذت عدد من الإجراءات والترتيبات من شانها رفع منظومه اداره الحبوب بدأيه من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف مما ادى الى رفع مستوى الانتاجية وادخال الميكنة بشكل كبير فى مراحل الانتاج والتداول مما ساهم فى رفع الانتاجية مع الجودة بالإضافة إلى تبنى الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفائه التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب خاصه القمح ادت الى تحسين كل المراحل من الانتاج حتى الاستهلاك الأمر الذى استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية(الفاو)

وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة تولى محصول القمح اهتماما كبيرا فى جميع مراحله من التقاوى حتى الحصاد مرورا بمتابعة المحصول فى الحقول وتوفير التقاوى الجيدة والاسمدة بأسعار مناسبة.

فيما أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أن المعهد يبذل جهود كبيرة من أجل زيادة انتاجية مصر من محصول القمح وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى تحقق انتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة وأكد أننا نسعى دائما إلى تحقيق أعلى انتاجية من وحدة الأرض والمياه

وأضاف خليل أن الحملة القومية للقمح تضم فى تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالإشراف على التقاوى المعتمدة التى توزع على المزارعين ودعم سعر القمح وبالتالى دعم المواطن فى أسعار الخبز

والجدير بالذكر ان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) اصدرت تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد. وأفاد التقرير أن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر موضحاً أن الخبز البلدى من المكونات الرئيسية فى النظام الغذائى المصرى. كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذى يصنع من دقيق إستخراج 82% سواء من القمح المحلى الذى تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.