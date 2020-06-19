الأوقاف: نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد محمد على بالقلعة، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس ، والاعتذار للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، مؤكدة أن الصلاة ستكون قاصرة على مسجد محمد على بالقلعة فقط.

وكان الدكتور أحمد دسوقي مكي، مدير إدارة نشر الدين والحياة في وزارة الأوقاف، تحدث اليوم عن أدب المحن" والأدب مع الله عز وجل والأدب مع الخلق"، خلال أداؤه خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها.

وخلال الخطبة ألقى مكى عدد من أبيات الشعر حول الوباء والبلاء جاء نصها:

ما من محنة إلا ولها وورائها نهاية ومن ورائها حكمة وغاية

يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء والحادثات صغيرها وكبيرها محض ابتلاء

ووباء كورونا سوف يرحل لا محالة للخفاء

إن طال أو قصر الزمان غدا سيبقى في هباء

لا تجزعى يا نفس لا تحزنى يا نفس إن الله يفعل ما يشاء

ثم اختتم الدكتور أحمد دسوقى مكى، مدير إدارة نشر الدين والحياة في وزارة الأوقاف بالدعاء بأن يرفع الله عن مصر والعالم أجمع البلاء والوباء والزلازل والمحن.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها فقط، مع استمرار غلق بقية المساجد على مستوى الجمهورية والتشديد على أئمة المساجد والعاملين بها بعد فتحها والالتزام بتعليمات الوزارة في ذلك الشأن، ومعاقبة من يخالف ذلك من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات بإنهاء خدمته فورًا نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.