أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

الرئيس يوجه بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة لتوفير المياه وجودة الإنتاج

الأزهر للفتوى: لا يجوز ارتداء الكمامة الدوارة وإعادة بيعها بعد استخدامها جريمة

إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر فى المحافظات السياحية

السيسي يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة

وزير الطيران: أعدنا 30 ألف مصرى من الخارج خلال أزمة كورونا

وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. وتعلن زيادة مراكز سحب بلازما متعافى كورونا..صور

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

سر منشور يمنع صرف أدوية كورونا من الصيدليات.. وكيف تحولت لطوارئ استقبال للمصابين؟

مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة اعتبارا من 1 يوليو

القاهرة الأعلى فى إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

دار الإفتاء: الانتحار كبيرة من الكبائر.. والمنتحر مريض نفسى وليس بكافر