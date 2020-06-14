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وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. وتعلن زيادة مراكز سحب بلازما متعافى كورونا..صور

الأحد، 14 يونيو 2020 08:48 م
وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. وتعلن زيادة مراكز سحب بلازما متعافى كورونا..صور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تبرعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بالدم، بالمركز القومى لخدمات نقل الدم بمنطفة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للتبرع بالدم، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم والتوعية بأهميته فى تلك الأوقات الحرجة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

وزيرة الصحة تتبرع بالدم (2)

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل المتبرعين الذين سارعوا بالتبرع بالدم، بعد تفعيل حملة الوزارة للتبرع بالدم بالتعاون مع (فيس بوك)، حيث تم استقبال 138 ألفًا و784 طلبا للتبرع بالدم من خلال الحملة، كما استقبلت مراكز نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية 4600 متبرع بالدم، واستقبل الخط الساخن (15366) والذى تم تخصيصه للتبرع بالدم 3066 مكالمة للتبرع.

وزيرة الصحة تتبرع بالدم (5)

كما دعت الوزيرة كافة المواطنين للتبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحى المصرى، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما دعت أيضًا المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) للتبرع ببلازما الدم للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى الفيروس، خاصة فى المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

وزيرة الصحة تتبرع بالدم (3)

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 5 مراكز للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس، وأكدت أنه جار التوسع فى الخدمة وزيادة تلك المراكز من 5 إلى 20 مركزا خلال الأيام القادمة، كما يمكن معرفة عناوين تلك الفروع ووسائل التواصل معها من خلال الصفحات الرسمية للوزارة ومواقع الوزارة الرسمي.

ومن جانبه أوضح بيان، مأمونية نقل الدم فى مصر، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، من تعقيم وتطهير كافة مراكز التبرع وأفرعها مرتين يوميًا قبل بداية وبعد نهاية العمل بكل مركز، كما يتم تعقيم كراسى التبرع بين كل متبرع والثانى، مع توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بخدمات نقل الدم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة سيارات التبرع المنتشرة فى كافة الميادين بشكل مستمر.

وزيرة الصحة تتبرع بالدم (4)

وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم بإمداد مراكز نقل الدم التى تم تخصيصها لسحب بلازما المتعافين، بأسماء المتعافين يوميًا من سن 18 : 60 عامًا، ويقوم فريق طبى بالتواصل معهم للاطمئنان على حالاتهم الصحية وتحديد مواعيد لإجراء عملية التبرع بالبلازما، وذلك بالإضافة إلى خدمة التسجيل من خلال صفحة الحملة على (فيس بوك)، ويتم استقبال المتبرعين وملء استبيان لاستيفاء شروط التبرع بالبلازما.

وزيرة الصحة تتبرع بالدم (1)

وتابع أنه يتم فصل البلازما من المتعافى من خلال أجهزة ذات تقنية عالية، ويتم إجراء عدد من التحاليل للبلازما تشمل (تحليل فصيلة الدم، تحليل الأجسام المضادة للفصيلة، تحليل مأمونية الدم للكشف عن الفيروسات التى تنتقل عن طريق الدم باستخدام طريقة الوميض الضوئى وتشمل (الكبد الوبائى الفيروسى C وB، ومرض نقص المناعة والزهري).

وأضاف البيان أنه يتم التأكد من خلو البلازما من الفيروسات، حيث يتم الكشف عن الحمض النووى للفيروس، والتأكد من وجود الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا فى البلازما ونسبتها وكفاءتها للتأكد من قدرتها على مواجهة الفيروس.

وذكر البيان أن المستشفيات تقوم بمخاطبة اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا لطلب البلازما للحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا، وتقوم بإرسال استبيان يشمل كافة البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمريض وكافة الفحوصات ليتم تقييمها من قبل اللجنة العلمية، وتقوم بإرسال تصديق فورى فى حال حاجة المريض للبلازما.

 

الصحة

التبرع بالدم

البلازما

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