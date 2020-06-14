مستشار الرئيس للصحة: لقاح جامعة أكسفورد سيوزع على الدول بصورة عادلة

كتب - أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن دواء رمديسفير هو عقار ليس جديدا ولكنه موجود ومعروف، وتتم التجارب السريرية على هذا العلاج فى العديد من دول العالم، وسيجرى الإعلان عنه فى مصر حال نجاح التجارب السريرية.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، إن هناك سباقا بين العديد من الشركات لإنتاج أعداد كبيرة من لقاح جامعة أكسفورد وتوزيعه على الدول بصورة عادلة، ومن المقرر أن يتواجد العلاج فى مصر شهر سبتمبر.



وواصل تاج الدين أن أى لقاح أو دواء لا بد أن يخضع لعدد من التجارب السريرية، مؤكدا أن زيادة عدد الإصابات بالفيروس كانت متوقعة مسبقا.



من جانب آخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن العالم كله يتسابق حول الوصول لعلاج فيروس كورونا، ولدينا آمال كبيرة في بعض اللقاحات، كما أن العالم كله يبحث توفير اللقاح بصورة عادلة لحماية البشر من هذا المرض.

وأكمل عوض تاج الدين أن مصر على تواصل دائم مع كل الدول التى تعمل على إنتاج لقاحات لعلاج فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لا يوجد دواء حتى الآن لفيروس كورونا ونجرى تجارب سريرية على عدد منها. وأضاف عوض تاج الدين: "مش كل مريض متعافى نستطيع أخذ البلازما منه، والبلازما لا تناسب جميع المصابين بالفيروس، كما أن الصحة تبنت استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس، وهناك توجيهات رئاسية بمساندة جميع الدول الأفريقية لمواجهة الأمراض المنتشرة".