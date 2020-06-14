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إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر فى المحافظات السياحية

الأحد، 14 يونيو 2020 08:22 م
إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر فى المحافظات السياحية وزير السياحة
كتب محمد السيد

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أعلنت وزارة الدولة للإعلام تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى عقده وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحى وحركة الطيران وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عددا من القرارات فى اجتماعها الخميس الماضى منها عودة السياحة والطيران أول يوليو المقبل، حيث وجدت من الضرورى توضيح الضوابط والإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة.

وأوضح محمد منار وزير الطيران أنه تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزراء أنه تم الإعلان عن عودة الحركة الجوية المنتظمة وبصورة تدريجية مع الدول التى أعلنت فتح أجوائها مرة أخرى أمام حركة الطيران.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والضوابط في المطارات المختلفة من تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة وارتداء الركاب وطاقم الطائرة للكمامات إجبارياً، مع التزام جميع العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية، مشيراً إلى حظر توزيع أى مطبوعات على الطائرة مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناءالبحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار أخر.

وأوضح أن تم وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضاً بالدولة المصدرة للسياحة ، وقد استعرض الضوابط والإجراءات التي ستطبقها المنشأة الفندقية.

وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، شدد عنانى على  عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فردا لحين إشعار آخر، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات، حيث قامت الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من 1 / 7 حتى 30 / 10 فى المحافظات السياحية الثلاث وأنه تم تخصيص رقم 19654 لاستقبال استفسارات السائحين.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للقيادة السياسية لمساندتها ودعمها لقطاع الطيران المدني خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر وزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين.

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الهدف الرئيسي من وضع هذه الخطط مع الوزرات المعنية التي قامت بالفتح التدريجي هو الحفاظ على صحة المواطنيين والسائحين على السواء مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالسياحة بالمحافظات.


وزارة الاعلام

السياحة

الطيران

اخبار مصر

عودة السياحة

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