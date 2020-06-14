سر منشور يمنع صرف أدوية كورونا من الصيدليات.. وكيف تحولت لطوارئ استقبال للمصابين؟

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حاتم البدوى سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن الصيدليات تتحمل عبء تقديم العلاج للمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصيادلة يقومون بدور وطنى فى خدمة المشتبة فى إصابتهم بالمرض وتابع: الصيدليات خاصة فى الأقاليم توفر العلاج للكثيرين فى ظل اتجاة الدولة لتطبيق العزل المنزلى على الحالات البسيطة والمتوسطة.

وقال سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية خلال لايف مع الزميل وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحة باليوم السابع على الصفحة الرسمية للجريدة على فيس بوك إن تناول الفيتامينات بدون ضوابط خطر يؤدى إلى مشاكل صحية، داعيا المواطنين إلى عدم التزاحم أمام الصيدليات لشراء أدوية برتوكولات العلاج دون الحاجة إليها، وتابع: علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل الصيدليات.

وأضاف سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أنه خلال أسبوع سيتم توفير كل الأصناف الدوائية فى السوق والصيدليات، مشيرا إلى أن هناك تعليمات صدرت من شركات التوزيع تم طبعها على فواتيرها بمنع صرف أدوية فيروس كورونا، إلا بروشتة من طبيب معتمد مع الاحتفاظ بالروشتة وهو ما يصعب تطبيقة.

وكان الدكتور أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية قال إن تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، يزيد من معروضها فى الأسواق.

وأضاف هارون أن التأجيل سيسمح بزيادة المعروض فى السوق نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومن ثم إتاحة معروض أكبر الأمر الذى يساهم فى تخفيض الأسعار وعدم تعرض المستهلك للاستغلال، مشيرا إلى أن تسعير هذه السلع بأقل من تكاليف إنتاجها كان سيؤدى لخفض الإنتاج وفتح الباب أمام الإنتاج بالسوق الموازى بأسعار أقل.

وأكد أن فتح السوق سيؤدى إلى مضاعفة المعروض من المنتجات المذكورة وهو ما يدفع فى اتجاه تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن تسعير هذه المنتجات جاء دون النظر لتكاليف الإنتاج والمستلزمات وأدى إلى وضع أسعار غير صحيحة.