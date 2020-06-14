سر منشور يمنع صرف أدوية كورونا من الصيدليات.. وكيف تحولت لطوارئ استقبال للمصابين؟

أكد الدكتور حاتم البدوى سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن الصيدليات تتحمل عبء تقديم العلاج للمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصيادلة يقومون بدور وطنى فى خدمة المشتبة فى إصابتهم بالمرض وتابع: الصيدليات خاصة فى الأقاليم توفر العلاج للكثيرين فى ظل اتجاة الدولة لتطبيق العزل المنزلى على الحالات البسيطة والمتوسطة.
وقال سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية خلال لايف مع الزميل وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحة باليوم السابع على الصفحة الرسمية للجريدة على فيس بوك إن تناول الفيتامينات بدون ضوابط خطر يؤدى إلى مشاكل صحية، داعيا المواطنين إلى عدم التزاحم أمام الصيدليات لشراء أدوية برتوكولات العلاج دون الحاجة إليها، وتابع: علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل الصيدليات.
وأضاف سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية أنه خلال أسبوع سيتم توفير كل الأصناف الدوائية فى السوق والصيدليات، مشيرا إلى أن هناك تعليمات صدرت من شركات التوزيع تم طبعها على فواتيرها بمنع صرف أدوية فيروس كورونا، إلا بروشتة من طبيب معتمد مع الاحتفاظ بالروشتة وهو ما يصعب تطبيقة.
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