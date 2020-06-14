مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة اعتبارا من 1 يوليو

كتب محمد سعودي

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات ابتداء من الأول من يوليو، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول الرحلات خلال الأيام القادمة وفقًا لمعايير محددة.

EGYPTAIR announces the resumption of its regular international flights to several destinations starting from the first of July.

Flights schedule will be announced during the upcoming days in accordance with a specific standards. pic.twitter.com/tohvwWf0JN

وقالت مصر للطيران عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء اليوم: "تعلن مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات ابتداء من الأول من يوليو.. سيتم الإعلان عن جدول الرحلات خلال الأيام القادمة وفقًا لمعايير محددة".

وأوضحت مصر للطيران في تغريدة أخرى: "في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة اليوم لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران تعلن مصر للطيران استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارا من أول يوليو، وسيتم الإعلان عن جداول الرحلات خلال الفترة القادمة وفقا للضوابط والمعايير المحددة".

في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة اليوم لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران تعلن مصرللطيران استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارا من أول يوليو وسيتم الإعلان عن جداول الرحلات خلال الفترة القادمة وفقا للضوابط والمعايير المحددة. pic.twitter.com/hgbDwEAyjT

وفي وقت سابق، قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن هناك اتجاهًا من الدولة مثل بقية دول العالم، أن يكون هناك عودة الحياة الطبيعية، موضحًا أن مجال الطيران أحد مجالات النقل للشعب المصري، ويأتي ذلك مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف منار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه بعودة حركة الطيران سيتم إجراء بعض الاشتراطات منها نوعية الطعام، والذي سيكون وجبات جافة ولن يتم تقديم جرائد أو مجلات.

وأشار وزير الطيران، إلى أن الإقرار الذى تم الاتفاق عليه، والذى سيتم تقديمه من الراكب، على إلايكون مخالطًا أو مصابًا بفيروس كورونا، وسيكون ذلك بالنسبة للسائحين، وفي حالة وجود راكب من دولة بها بؤر إصابة سيحضر الراكب شهادة بي سي آر من الدولة.

وأوضح وزير الطيران، أن الغالبية العظمي من المصريين عادوا إلى وطنهم، وانتهينا من إعادة جميع العالقين ولكن هناك مصريين مازالوا في الخارج بسبب ظروف أخري، مؤكدًا أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء صيانة للمطارات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.