مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة اعتبارا من 1 يوليو

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات ابتداء من الأول من يوليو، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول الرحلات خلال الأيام القادمة وفقًا لمعايير محددة.

EGYPTAIR announces the resumption of its regular international flights to several destinations starting from the first of July.

Flights schedule will be announced during the upcoming days in accordance with a specific standards. pic.twitter.com/tohvwWf0JN