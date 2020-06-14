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السيسي يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة

الأحد، 14 يونيو 2020 07:52 م
السيسي يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية فى هذا الإطار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم واماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة فى هذاالخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظرى إلى ضمان موضوعية التنفيذ.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولى الهيئة.

 


السيسي

الهيئة الهندسية

تراخيص البناء

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